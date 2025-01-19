Президент Ирана раскрыл оборонное значение договора с Россией

«Мы должны сотрудничать, чтобы враг не мог легко прийти, уничтожить нас и уйти. У врага не должно быть никаких иллюзий, что с нами можно легко справиться… Если другие государства будут атаковать наши страны, то на основании того, что прописано в договоре, мы берем на себя обязательства ни в коем случае не участвовать в процессах, помогающих агрессорам», — сказал он в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву.