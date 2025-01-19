США никогда не верили в победу Украины, заявил экс-глава СНБ

Как указывает журнал Time, которому Грин дал интервью, победа Украины никогда не значилась в списке из трех целей, установленных президентом США Джо Байдена после начала спецоперации РФ, а фраза Белого дома для описания своей задачи в то время о поддержке Киева «столько, сколько потребуется», была преднамеренно сформулирована расплывчато. Грин отметил, что по мнению Белого дома, «вернуть» все территории Украина не смогла бы даже при мощной поддержке Запада, пишет издание.