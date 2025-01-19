Пушков объяснил причины переноса инаугурации Трампа

«В Вашингтоне продолжается интрига вокруг инаугурации Трампа. Сначала было принято решение — под предлогом “морозной погоды” — перенести церемонию вступления в должность с открытого пространства в Капитолий. Подлинная причина, вероятно, связана с соображениями безопасности Трампа, что понятно после двух попыток покушения на его жизнь. А теперь возник слух, что церемония будет и вовсе перенесена в Белый дом. Видимо, Трамп и его окружение действительно опасаются — или получили информацию, что враги президента не сложили оружие», — написал Пушков.