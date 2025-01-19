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Пушков объяснил причины переноса инаугурации Трампа

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Истинная причина переноса места церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа кроется в вопросах безопасности, заявил сенатор РФ Алексей Пушков в сообщении в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«В Вашингтоне продолжается интрига вокруг инаугурации Трампа. Сначала было принято решение — под предлогом “морозной погоды” — перенести церемонию вступления в должность с открытого пространства в Капитолий. Подлинная причина, вероятно, связана с соображениями безопасности Трампа, что понятно после двух попыток покушения на его жизнь. А теперь возник слух, что церемония будет и вовсе перенесена в Белый дом. Видимо, Трамп и его окружение действительно опасаются — или получили информацию, что враги президента не сложили оружие», — написал Пушков.

Ранее Трамп подтвердил, что распорядился перенести инаугурацию в помещение из-за холодов, основная часть мероприятия пройдет в ротонде Капитолия. Согласно открытым источникам, 20 января в Вашингтоне ожидается примерно от минус двух до минус семи градусов Цельсия, в вечерние часы ожидается до минус 12.

Трамп Дональд