Президент Грузии помиловал более 600 заключенных

«В связи с православным христианским праздником Крещения Господня я, используя конституционные полномочия, помиловал 613 заключенных. Помилованным предоставляется возможность вернуться в свои семьи и стать полноценными членами общества», — написал Кавелашвили на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).