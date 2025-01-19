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The Guardian спрогнозировала первые шаги Трампа на посту президента США

Избранный президент США Дональд Трамп готов изменить традиционный президентский сценарий и подготовил более 100 исполнительных указов, которые он может подписать в первый день своего президентства. Об этом 19 января написала газета The Guardian.

Источник: Reuters

Как сообщает издание, в число указов, которые Трамп может подписать в первый день своего вступления в должность главы государства 20 января 2025 года, входят: программа массовой депортации мигрантов, объявление чрезвычайного положения на границе, введение 25% тарифа на американский экспорт.

Также Трамп ранее заявлял, что будет рассматривать вопрос о помиловании протестующих 6 января 2021 года «возможно, в первые девять минут своего президентства».

Газета добавила, что самым повторяемым обещанием Трампа за последний год было его обещание положить конец конфликту на Украине еще до вступления в должность.

«Я очень хорошо знаю [президента Украины Владимира] Зеленского (срок полномочий истек в мае 2024-го. — Ред.), и я очень хорошо знаю [президента России Владимира] Путина они уважают меня», — приводит издание слова Трампа.

Однако позже он заявил, что «с Ближним Востоком легче справиться, чем с тем, что происходит с Россией и Украиной», говорится в материале.

Уточняется, что одним из самых спорных решений может стать отмена автоматического гражданства для детей, рожденных на территории страны от родителей — неграждан США. Это является прямым противоречием 14-й поправке Конституции США и, вероятно, вызовет немедленные конституционные проблемы.

Ранее, 15 января, первые возможные шаги Трампа после инаугурации перечислил политолог-американист Рафаэль Ордуханян. Эксперт отметил, что простого и легкого урегулирования украинского конфликта не произойдет даже с приходом Трампа.

До этого, 10 января, Трамп в очередной раз подчеркнул необходимость «покончить» с украинским конфликтом. Он добавил, что готовится к встрече с президентом России после своей инаугурации, запланированной на 20 января.

Трамп Дональд