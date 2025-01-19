The Guardian спрогнозировала первые шаги Трампа на посту президента США

Как сообщает издание, в число указов, которые Трамп может подписать в первый день своего вступления в должность главы государства 20 января 2025 года, входят: программа массовой депортации мигрантов, объявление чрезвычайного положения на границе, введение 25% тарифа на американский экспорт.