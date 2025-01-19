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СМИ раскрыли планы Трампа в отношении России и Украины

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Американские чиновники признают, что Россия сохранит за собой освобожденные территории по условиям сделки с участием США, пишет газета New York Times.

Источник: РИА "Новости"

«Большинство чиновников Байдена и Трампа признают, по крайней мере в частном порядке, что Россия, скорее всего, сохранит свои войска на примерно 20 процентах Украины», — говорится в материале.

В декабре прошлого года агентство Reuters сообщало, что план избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает отказ Киева от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России.

Избранный глава Белого дома также подчеркивал, что намерен добиться урегулирования конфликта между Москвой и Киевом всего за 24 часа. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, называл этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.

Президент России Владимир Путин в июне выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций.

Трамп Дональд