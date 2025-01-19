Телеканал «Беларусь 1» рассказал, что Дмитрий Пиневич делал целый год после ухода с поста главы Минздрава.
Бывший министр здравоохранения Дмитрий Пиневич получил от президента Беларуси Александра Лукашенко новое назначение — послом страны в Азербайджане. Год назад, назначая нового главу Минздрава Александра Ходжаева, Лукашенко сказал, что видит Пиневича, молодого и энергичного, в другой должности.
— Отпускать его «на покой» никто не собирается", — подчеркнул президент.
Телеканал «Беларусь 1» отметил, что год Пиневич не присутствовал в публичном пространстве.
«Должности занимал околомедицинские. Больше консультировал», — сказали в эфире.
Сам Дмитрий Пиневич, комментируя свое назначение Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Азербайджане, сказал:
— Любой человек, который находится в реестре главы государства, должен быть в том числе дипломатом. Находясь в сфере здравоохранения, мы много взаимодействовали с внешним контуром: с общественными организациями, с ВОЗ, в рамках других организаций ООН, налаживали межгосударственные контакты. Я думаю, что это должно помочь, но, безусловно, сфера новая.
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