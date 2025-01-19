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Телеканал «Беларусь 1» рассказал, что Дмитрий Пиневич делал целый год после ухода с поста главы Минздрава

«Беларусь 1» сказал, что экс-министр Пиневич делал год после ухода из Минздрава.

Источник: Комсомольская правда

Телеканал «Беларусь 1» рассказал, что Дмитрий Пиневич делал целый год после ухода с поста главы Минздрава.

Бывший министр здравоохранения Дмитрий Пиневич получил от президента Беларуси Александра Лукашенко новое назначение — послом страны в Азербайджане. Год назад, назначая нового главу Минздрава Александра Ходжаева, Лукашенко сказал, что видит Пиневича, молодого и энергичного, в другой должности.

— Отпускать его «на покой» никто не собирается", — подчеркнул президент.

Телеканал «Беларусь 1» отметил, что год Пиневич не присутствовал в публичном пространстве.

«Должности занимал околомедицинские. Больше консультировал», — сказали в эфире.

Сам Дмитрий Пиневич, комментируя свое назначение Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Азербайджане, сказал:

— Любой человек, который находится в реестре главы государства, должен быть в том числе дипломатом. Находясь в сфере здравоохранения, мы много взаимодействовали с внешним контуром: с общественными организациями, с ВОЗ, в рамках других организаций ООН, налаживали межгосударственные контакты. Я думаю, что это должно помочь, но, безусловно, сфера новая.

Тем временем министр внутренних дел Иван Кубраков и руководство МВД окунулись в прорубь на Крещение.

А платформа аэроэкспресса может появиться на станции метро «Пролетарская» в Минске.

Также мобильные операторы не смогут подключать платные подписки без согласия белорусов. На это неоднократно жаловались абоненты.

Еще врач-эндокринолог сказала, почему среди белорусов стало много полных людей. А онколог назвал реальный процент летальности и выживаемости при раке в Беларуси.