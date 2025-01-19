Телеканал «Беларусь 1» рассказал, что Дмитрий Пиневич делал целый год после ухода с поста главы Минздрава.

— Любой человек, который находится в реестре главы государства, должен быть в том числе дипломатом. Находясь в сфере здравоохранения, мы много взаимодействовали с внешним контуром: с общественными организациями, с ВОЗ, в рамках других организаций ООН, налаживали межгосударственные контакты. Я думаю, что это должно помочь, но, безусловно, сфера новая.