Шольц назвал неприемлемой поддержку Маском правых партий в Европе

Канцлер отметил, что миллиардер на прошлой неделе провел трансляцию на своей странице в соцсети X, где беседовал с кандидатом от партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель. По его мнению, это усилило ее позиции в преддверии голосования в Германии. Шольц заявил, что в таких ситуациях важно «сохранять спокойствие», и что дальнейший путь Германии будут определять «не владельцы соцсетей, а немецкие избиратели».