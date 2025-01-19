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Шольц назвал неприемлемой поддержку Маском правых партий в Европе

Поддержка миллиардера Илона Маска правых партий в Европе, включая в Германии и Великобритании, вызывает беспокойство, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его мнению, подобная поддержка «совершенно неприемлема» и должна подвергаться критике.

Источник: AP 2024

Канцлер отметил, что миллиардер на прошлой неделе провел трансляцию на своей странице в соцсети X, где беседовал с кандидатом от партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель. По его мнению, это усилило ее позиции в преддверии голосования в Германии. Шольц заявил, что в таких ситуациях важно «сохранять спокойствие», и что дальнейший путь Германии будут определять «не владельцы соцсетей, а немецкие избиратели».

«Мы должны критиковать не то, что миллиардер или миллиардеры из других стран в глобальном мире выражают своё мнение, а то, что они говорят. Он поддерживает крайне правых по всей Европе, в Великобритании, в Германии, во многих других странах. Это ставит под угрозу демократическое развитие Европы», — заявил Шольц в ходе пресс-конференции (цитата по Associated Press).

23 февраля в Германии пройдут досрочные выборы в Бундестаг. Партию «Социал-демократическая партия Германии» будет представлять действующий глава правительства Олаф Шольц. Согласно последним опросам общественного мнения, ни одна партия не набирает большинства голосов. За консервативную фракцию ХДС/ХСС готовы проголосовать 30% избирателей, за СДПГ и партию «Зеленые» — около 15%. АдГ может набрать около 20%.