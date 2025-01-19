Time разместила на своей обложке Трампа, сметающего документы со стола

В ноябре 2024 года Time уже выходил с фотографией Трампа на обложке. Журнал вышел после победы республиканца на выборах. В качестве обложки выбрали изображение, на котором Трамп стоит на фоне американских флагов. Он улыбается и смотрит в сторону множества снимающих его камер. Надпись на фото гласила: «Как Дональд Трамп сделал это — снова».