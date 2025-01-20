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Сметающий бумаги в Белом доме Дональд Трамп появился на обложке журнала Time

Американский журнал Time поместил Дональда Трампа на обложку нового выпуска. Политика изобразили сметающим телефон и бумаги со стола в Овальном кабинете Белого дома на фоне окна с густыми тучами.

Источник: Life.ru

«Он вернулся», — написано на обложке.

В посвящённой Трампу статье авторы журнала подчеркнули уникальность республиканца. Он сумел изменить Америку и разрушить привычные политические нормы, уверены в Time.

«Трамп, конечно, сам по себе является непредсказуемой силой перемен. Что бы о нём ни думали, десять лет назад он изменил Америку так, как и представить было невозможно», — говорится в публикации.

Ранее Дональд Трамп уже попадал на обложку Time: журнал дважды признавал его «Человеком года». В шорт-лист кандидатов в 2024 году также входили вице-президент США Камала Харрис, принцесса Уэльская Кэтрин, миллиардер Илон Маск и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.