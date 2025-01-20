Сметающий бумаги в Белом доме Дональд Трамп появился на обложке журнала Time

«Он вернулся», — написано на обложке.
В посвящённой Трампу статье авторы журнала подчеркнули уникальность республиканца. Он сумел изменить Америку и разрушить привычные политические нормы, уверены в Time.
«Трамп, конечно, сам по себе является непредсказуемой силой перемен. Что бы о нём ни думали, десять лет назад он изменил Америку так, как и представить было невозможно», — говорится в публикации.
Ранее Дональд Трамп уже попадал на обложку Time: журнал дважды признавал его «Человеком года». В шорт-лист кандидатов в 2024 году также входили вице-президент США Камала Харрис, принцесса Уэльская Кэтрин, миллиардер Илон Маск и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.