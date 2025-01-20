Новости СВО. Армия России освободила Воздвиженку, выбивает боевиков из Котлина, под Кураховом уничтожен Геббельс, 20 января

Наиболее удачно за последнее время нашим солдатам удалось поработать на рубеже Николаевка — Викторовка, там есть некоторые тактические успехи. О другом направлении Telegram-канал «Архангел спецназа» пишет: «На направлении Старой и Новой Сорочины идёт перегруппировка наших войск. Противник нарастил свои позиции живой силой и оборудовал оборонительные рубежи на переднем крае минами и егозой. Также увеличилось количество расчётов БПЛА. С учётом увеличения числа украинских подразделений на этом участке можно сделать вывод, что район Старой и Новой Сорочины считается одним из приоритетных и его удерживать ВСУ намерены до конца. На направлении Русского и Черкасского Поречного противник также продолжает усиливать свои позиции. В район Ивашковского леса были направлены новые пехотные группы. Не исключены попытки контратак. В районе Агронома / Махновки всё остаётся без изменений».