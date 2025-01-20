Команда Дональда Трампа: Кто выйдет на работу вместе с новым президентом США

20 января Дональд Трамп станет полноправным хозяином Белого дома. Руководить США ему предстоит четыре года. Церемония инаугурации пройдёт в ротонде Капитолия. Изначально всё должно было состояться под открытым небом, но из-за погодных условий было принято решение о переносе. В ходе прошлого срока Трамп 60% рабочего времени посвящал работе с документами. Почти в три раза меньше он выделял на официальные встречи и заседания. Американские журналисты попробовали пожить по графику Трампа, но ничего продуктивного из этого не вышло.