Ранее советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц охарактеризовал вероятность вытеснения РФ с освобождённых территорий как «нереальную». После пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что подобные заявления Москва будет рассматривать только после вступления республиканца в должность. Тем временем американские СМИ сообщили, что Киев начал постепенно отказываться от своих планов по возвращению в границы 1991 года.