Генпрокуратура РФ потребовала конфисковать активы украинской алкокомпании

Согласно иску, поданному в Великоустюгский районный суд Вологодской области, бенефициары компании после начала специальной военной операции решили направлять часть своей прибыли на финансирование Вооруженных сил Украины. Прокуратура требует признать действия головной компании «Баядера Холдинг», а также ее руководителей Наталью Бондареву и Святослава Нечитайло и управляющего их активами в России Юрия Мокляка экстремистскими, с последующим обращением в доход государства долей и акций подконтрольных предприятий.