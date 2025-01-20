Генпрокуратура РФ потребовала конфисковать активы украинской алкокомпании

Генеральная прокуратура России планирует обратить в доход государства активы украинской алкогольной компании «Баядера Груп» (Bayadera Group), которые находятся на территории страны и оцениваются более чем в девять миллиардов рублей. Об этом сообщает «Коммерсант».
Согласно иску, поданному в Великоустюгский районный суд Вологодской области, бенефициары компании после начала специальной военной операции решили направлять часть своей прибыли на финансирование Вооруженных сил Украины. Прокуратура требует признать действия головной компании «Баядера Холдинг», а также ее руководителей Наталью Бондареву и Святослава Нечитайло и управляющего их активами в России Юрия Мокляка экстремистскими, с последующим обращением в доход государства долей и акций подконтрольных предприятий.
В административном иске подчеркивается, что по справке законопроекта «О противодействии экстремистской деятельности» финансирование терроризма относится к экстремизму. Генпрокуратура утверждает, что выявила экстремистское объединение, к которому, согласно ее информации, причастны украинские предприниматели — конечные бенефициары «Баядера Груп», а также российский гражданин Юрий Мокляк, которому доверено управление активами этих лиц в России.
Прокуратура указывает, что после начала специальной военной операции холдинг «Баядера Груп» и его владельцы заняли антироссийскую позицию, развернув «русофобскую кампанию» против российской армии, включая аннулирование лицензии на производство водки из-за связей с Белоруссией. В 2022 году бенефициары холдинга начали оказывать финансовую поддержку ВСУ, направляя около 2% от продаж своей продукции на нужды армии Украины.
Ранее Генпрокуратура РФ направила в суд иск об обращении в доход государства имущества учредителей нескольких компаний, контролирующихся украинским олигархом Евгением Черняковым*, который спонсирует армию Украины на вырученные в России доходы.
* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.