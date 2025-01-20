Переговоры по второму этапу соглашения о перемирии в Газе начнутся 3 февраля

Соглашение о прекращении огня в Газе Израиль и ХАМАС подписали 16 января при посредничестве США и Катара. Договор должен был вступить в силу 19 января в 09:30 мск, но из-за задержки с передачей списка заложников перемирие началось лишь в 12:15 мск.