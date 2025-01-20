Генпрокуратура РФ намерена конфисковать активы украинской алкокомпании за помощь ВСУ

Иск подан в Великоустюгский райсуд Вологодской области. Генпрокуратура утверждает, что после начала СВО бенефициары компании Наталья Бондарева, Святослав Нечитайло и Юрий Мокляк направляли часть прибыли на финансирование ВСУ. Ведомство требует признать их экстремистами, а также национализировать активы компании, в том числе пять подконтрольных предприятий холдинга.
По данным Генпрокуратуры, с 2022-го по 2024 год «Баядера Груп» перечислила ВСУ и украинской разведке более 1,8 миллиона долларов, отчисляя боевикам 2% от продаж. Кроме того, холдинг сотрудничал с нежелательными в России организациями, которые также поддерживают киевский режим.
Ранее стало известно, что Минюст пополнил перечень нежелательных в России зарубежных НПО. В список вошли две организации из Канады и Соединённых Штатов.