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Освобожденные заложницы прибыли в больницу в Израиле

Женщины получили всю необходимую медицинскую помощь и воссоединились со своими семьями.

Три заложницы, освобожденные палестинским движением ХАМАС, прибыли в больницу, где воссоединились со своими семьями и получили медицинскую помощь, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

Ранее израильская армия сообщила, что сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) передали заложниц израильским военным, после чего девушки прибыли на территорию Израиля.

Сразу после этого они были направлены в пункт первичного приема, где смогли встретиться с некоторыми из своих близких. Это событие стало важным шагом в процессе их возвращения к нормальной жизни после пережитых испытаний. Власти Израиля продолжают следить за ситуацией и обеспечивать необходимую поддержку освобожденным.

Напомним, что о начале действия режима прекращения огня в секторе Газа 19 января с 12.15 по мск сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. ХАМАС передал израильской стороне список заложников, которые должны быть отпущены в рамках соглашения на начальном этапе.

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