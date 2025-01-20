Супруга Трампа Мелания запустила свой мемокоин $MELANIA вслед за мужем

Напомним, что Дональд Трамп объявил о запуске собственной криптовалюты 18 января. Она показала ошеломляющий рост за первые сутки: стоимость монеты увеличилась в четыре раза, а объём торгов преодолел отметку в 10 миллиардов долларов.