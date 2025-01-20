Трамп обещал отменить «глупые указы» Байдена в первый день в Белом доме

«Каждый радикальный и глупый исполнительный указ администрации Байдена будет отменен в течение нескольких часов после того, как я приму присягу для вступления в должность», — сказал он, выступая на митинге перед своими сторонниками на спортивной арене Capital One в Вашингтоне.
«Вчера кто-то сказал: “Сэр, не подписывайте так много в один день. Давайте сделаем это в течение нескольких недель”. Я сказал: “Черта с два мы будем подписывать их неделями”, — подчеркнул Трамп. — Нет, мы сделаем это завтра».