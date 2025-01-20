МИД Израиля: Трамп оказал влияние на прекращение огня с ХАМАС

Избранный президент США Дональд Трамп оказал значительное влияние на достижение соглашения о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС, однако он не принуждал израильские власти к этому шагу. Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в интервью телеканалу CNN.