МИД Израиля: Трамп оказал влияние на прекращение огня с ХАМАС

Избранный президент США Дональд Трамп оказал значительное влияние на достижение соглашения о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС, однако он не принуждал израильские власти к этому шагу. Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в интервью телеканалу CNN.
Он отметил, что усилия Вашингтона и личное участие Трампа, который сразу после выборов выступил с мощным посланием, внесли большой вклад в этот процесс.
Саар подчеркнул, что активное участие США и президента Трампа сыграло важную роль в достижении соглашения, которое состоялось на прошлой неделе. Он также отметил, что ни Трамп, ни действующая администрация США под руководством Джо Байдена не принуждают Израиль к действиям, противоречащим его воле.
Напомним, что о начале действия режима прекращения огня в секторе Газа 19 января с 12.15 по мск сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.