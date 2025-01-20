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МИД Израиля: Трамп оказал влияние на прекращение огня с ХАМАС

США не принуждали израильские власти к этому шагу.

Источник: Аргументы и факты

Избранный президент США Дональд Трамп оказал значительное влияние на достижение соглашения о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС, однако он не принуждал израильские власти к этому шагу. Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в интервью телеканалу CNN.

Он отметил, что усилия Вашингтона и личное участие Трампа, который сразу после выборов выступил с мощным посланием, внесли большой вклад в этот процесс.

Саар подчеркнул, что активное участие США и президента Трампа сыграло важную роль в достижении соглашения, которое состоялось на прошлой неделе. Он также отметил, что ни Трамп, ни действующая администрация США под руководством Джо Байдена не принуждают Израиль к действиям, противоречащим его воле.

Напомним, что о начале действия режима прекращения огня в секторе Газа 19 января с 12.15 по мск сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.