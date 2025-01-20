Во Владивостоке ликвидируют прокуратуру

В числе городов, где будет закрыта прокуратура, — Барнаул, Астрахань, Брянск, Иркутск, Калининград, Кемерово, Новокузнецк, Киров, Курск, Оренбург, Владивосток, Тольятти, Саратов, Ставрополь, Томск, Тула, Тюмень, Хабаровск, Чебоксары и Ярославль. В общей сложности ликвидируемые прокуратуры обслуживали 327 человек.
Глава региональной прокуратуры должен будет перераспределить штатных сотрудников в течение 10 дней.
Стоит отметить, что во Владивостоке на данный момент действует по одной прокуратуре на каждый из пяти районов города.
Напомним, в Приморье с начала 2025 года уже вторая школа переведена на дистанционное обучение. Причиной стали обрушения в зданиях.