Во Владивостоке ликвидируют прокуратуру

ВЛАДИВОСТОК, 20 января, ФедералПресс. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов подписал приказ о ликвидации прокуратур в 20 городах страны, в том числе во Владивостоке. Как указано в документе, решение принято в связи с необходимостью оптимизации штатных расписаний.