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Во Владивостоке ликвидируют прокуратуру

ВЛАДИВОСТОК, 20 января, ФедералПресс. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов подписал приказ о ликвидации прокуратур в 20 городах страны, в том числе во Владивостоке. Как указано в документе, решение принято в связи с необходимостью оптимизации штатных расписаний.

Источник: РИА "Новости"

В числе городов, где будет закрыта прокуратура, — Барнаул, Астрахань, Брянск, Иркутск, Калининград, Кемерово, Новокузнецк, Киров, Курск, Оренбург, Владивосток, Тольятти, Саратов, Ставрополь, Томск, Тула, Тюмень, Хабаровск, Чебоксары и Ярославль. В общей сложности ликвидируемые прокуратуры обслуживали 327 человек.

Глава региональной прокуратуры должен будет перераспределить штатных сотрудников в течение 10 дней.

Стоит отметить, что во Владивостоке на данный момент действует по одной прокуратуре на каждый из пяти районов города.

Напомним, в Приморье с начала 2025 года уже вторая школа переведена на дистанционное обучение. Причиной стали обрушения в зданиях.

Прокуратура