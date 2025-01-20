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В войсках ВВО завершается приведение новобранцев к военной присяге

В войсках Восточного военного округа к военной присяге приведены военнослужащие общевойсковых объединений и воинских частей армейского корпуса, призванные в рамках осеннего призыва 2024 года, сообщает ИА AmurMedia.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

В торжественной обстановке новобранцы произнесли клятву на верность Отечеству и поклялись достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй Российской Федерации.

В мероприятиях приняли участие представители командования соединений и воинских частей, ветеранских и общественных организаций.

Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, в дальнейшем военнослужащие встанут в строй своих штатных подразделений и продолжат осваивать свои воинские специальности.