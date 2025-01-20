Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар заявил, что антироссийские санкции, введенные Западом, оказали негативное влияние на экономику Европы. Об этом пишет ТАСС.
По словам Гашпара, западные страны, особенно в Европе, наложили множество санкций против России, и в настоящее время очевидно, что эти меры всё больше вредят экономике этих государств, а не России.
Гашпар подчеркнул, что последствия этих санкций уже сказываются на уровне жизни европейцев, который продолжает ухудшаться. Он выразил обеспокоенность тем, что данные ограничения могут в долгосрочной перспективе негативно отразиться на благосостоянии населения в европейских странах.
Ранее вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко обратился к россиянам на русском языке. Он рассказал о своих впечатлениях от посещения Москвы.