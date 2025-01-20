Дмитрий Демешин: «Хабаровский край — один из лидеров развития Дальнего Востока»

18 января 2025 года в Москве завершилось масштабное выездное совещание, посвящённое подведению итогов работы в области социально-экономического развития Дальнего Востока за 2024 год и постановке приоритетных задач на 2025 год. Его возглавил вице-премьер и полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Это мероприятие, которое получило неофициальное название «январские слушания», объединило руководителей одиннадцати регионов России, включая губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина.
В начале встречи Юрий Трутнев подчеркнул, что перед руководителями регионов стоят новые вызовы, ведь управление в условиях мирного времени и в сложных политических реалиях значительно отличается. Он сделал акцент на важности выполнения задач, поставленных президентом Владимиром Путиным:
«Мы традиционно собираемся с главами регионов, руководством министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, институтов развития, чтобы посмотреть, всё ли мы делаем правильно, всегда ли наша работа соответствует существующим вызовам и ситуации, в которой сегодня находится страна. Я прошу всех присутствующих никогда не забывать о том, что в нашей ответственности находится задачи по улучшению качества жизни 10,5 млн граждан Российской Федерации на Дальнем Востоке и в Арктике. Работать в тот период времени, в который мы сейчас живём, надо не просто хорошо, а очень хорошо», — отметил он.
Во время заседания состоялся сравнительный анализ социально-экономических данных регионов, который выявил лидеров и отстающих. Хабаровский край оказался в числе передовых: по ряду показателей регион вышел за пределы среднероссийских значений. Согласно результатам, объём валового регионального продукта за год составил 1,347 триллиона рублей, а доходы краевого бюджета увеличились на 20%. За девять месяцев 2024 года объём инвестиций достиг 400 миллиардов рублей (146%). В рамках ТОР (территорий опережающего развития) и Свободного порта Владивосток заключено 19 новых соглашений, а общее число резидентов достигло 136. Среди них было вложено в региональный бюджет 329 миллиардов рублей. Также завершилось строительство международного терминала аэропорта «Хабаровск (Новый)». Регион показывает успехи в области туризма: число приезжих туристов из-за рубежа увеличилось вдвое. Развивается горнолыжный курорт «Холдоми»; модернизация курорта «Хехцир» и строительство гостиниц на его территории вносят свой вклад в развитие индустрии гостеприимства. Параллельно реализуются мастер-планы Хабаровской городской агломерации и Комсомольска-на-Амуре: в 2025 году планируется завершение 11 ключевых объектов, таких как тепломагистраль № 35, дамба Южного округа, детский сад на Ореховой Сопке, набережная и инновационный центр «Эвристика».
«Хабаровский край — один из лидеров развития Дальнего Востока. По ряду экономических показателей в 2024 году регион превысил среднероссийские значения — по индексу промышленного производства, грузообороту транспорта, объёму строительных работ, инвестициям в основной капитал», — подчеркнул Дмитрий Демешин в своём выступлении.
Юрий Трутнев также обратил внимание на позитивную динамику в других регионах, отметив, что Сахалинская и Амурская области, Чукотский автономный округ и Хабаровский край вошли в число лидеров по объёму инвестиций. В области промышленного производства лучших результатов добились Республика Саха (Якутия), Бурятия, Хабаровский край и Приморье.
В своём докладе губернатор Хабаровского края упомянул, что в регионе идёт активное расширение промышленного потенциала. Важное место занимает бренд «Сделано в Хабаровском крае», подчёркивающий качество местной продукции. Среди инициированных проектов в рамках мастер-планов также выделены развитие острова Большой Уссурийский и создание делового центра «Хабаровск-Сити».
Особое внимание на совещании уделили вопросам социального обеспечения участников специальной военной операции и их семей. В Хабаровском крае реализуется 35 мер поддержки для этой категории граждан.
«Эти меры направлены на то, чтобы каждый участник специальной военной операции, член семьи военнослужащего чувствовал себя комфортно и защищённо», — отметил Дмитрий Демешин.
Кроме того, регион имеет серьёзные достижения в производстве продукции для оборонной сферы: разрабатываются беспилотные аппараты, багги, самоходные тележки и другая техника. Также был создан научно-технический центр для нужд СВО.
По итогам двухдневных обсуждений Юрий Трутнев напомнил, что успешность совместной работы влияет на благополучие 10,5 миллионов человек, проживающих в ДФО и Арктической зоне:
«Надо с уважением относиться к доверию людей и доверию президента», — заключил он.