Власти Латвии хотят запретить россиянам управлять критической инфраструктурой

Поправки требуют, чтобы люди на указанных постах были лояльны к Латвии и поддерживали её конституционный строй. Россиянам и белорусам в рамках предложения запрещается не только управление критическими объектами, но и трудоустройство в тех секторах, которые имеют доступ к ключевой информации и оборудованию.
Уточняется, что граждане РФ и Беларуси смогут работать в этой сфере только после получения специального разрешения. Его должны будут выдавать органы государственной безопасности Латвии.
Ранее стало известно, что уехавшая из России актриса Чулпан Хаматова успешно продлила ВНЖ в Латвии. Впрочем, старшим детям ведущей вид на жительство не выдали.