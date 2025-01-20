Власти Латвии хотят запретить россиянам управлять критической инфраструктурой

Поправки требуют, чтобы люди на указанных постах были лояльны к Латвии и поддерживали её конституционный строй. Россиянам и белорусам в рамках предложения запрещается не только управление критическими объектами, но и трудоустройство в тех секторах, которые имеют доступ к ключевой информации и оборудованию.