NYT назвала Блинкена инициатором продолжения конфликта на Украине в 2022 году

Также в газете отметили, что именно госсекретарь инициировал введение санкций против России, к тому же организовал поставки оружия на Украину, привлекая к ним около 50 разных стран мира. На протяжении всего конфликта он выступал против более не склонных к риску чиновников Пентагона в пользу отправки военной помощи на Украину.