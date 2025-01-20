«В конце 2022 года председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли предложил, чтобы Украина приняла участие в мирных переговорах с Москвой. Однако Блинкен настоял на продолжении боевых действий», — пишет издание.
Также в газете отметили, что именно госсекретарь инициировал введение санкций против России, к тому же организовал поставки оружия на Украину, привлекая к ним около 50 разных стран мира. На протяжении всего конфликта он выступал против более не склонных к риску чиновников Пентагона в пользу отправки военной помощи на Украину.
«Блинкен был не столько миротворцем, сколько военным стратегом», — подчеркнула газета.
Ранее, 17 января, Блинкен на брифинге в Госдепартаменте заявил, что администрация избранного президента США Дональда Трампа может договориться о мире на Украине при желании Киева. По его словам, желание украинской стороны прекратить конфликтные действия является одним из главных условий для заключения соглашения с Россией.
До этого, 14 января, журнал The American Conservative сообщил, что США помешали переговорам по прекращению украинского конфликта в 2022 году в Стамбуле и остановили их для продолжения боевых действий. Уточняется, что это подтверждается заявлениями высокопоставленных лиц, которые имели отношение к сорванным переговорам.
4 января госсекретарь США Энтони Блинкен также заявил, что Вашингтон начал отправлять вооружение Киеву задолго до того, как Россия начала спецоперацию. Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили, в частности, зенитно-ракетные комплексы Stinger и противотанковые ракетные комплексы Javelin.
Последний раунд переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.