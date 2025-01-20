Городскую прокуратуру Хабаровска ликвидируют

Вместе с прокуратурой Хабаровска ликвидируют еще 19 городских прокуратур, в том числе во Владивостоке, Калининграде, Кемерово, Тюмени, Иркутске и других крупных городах. Всего реформа затронет 327 сотрудников, которых перераспределят по другим подразделениям. Главам региональных прокуратур на выполнение поручения отведено 10 дней.