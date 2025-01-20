Городскую прокуратуру Хабаровска ликвидируют

Городская прокуратура Хабаровска будет ликвидирована в рамках реформы Генеральной прокуратуры России. Соответствующий приказ подписал генпрокурор РФ Игорь Краснов, сообщает prim.rbc.ru.
Вместе с прокуратурой Хабаровска ликвидируют еще 19 городских прокуратур, в том числе во Владивостоке, Калининграде, Кемерово, Тюмени, Иркутске и других крупных городах. Всего реформа затронет 327 сотрудников, которых перераспределят по другим подразделениям. Главам региональных прокуратур на выполнение поручения отведено 10 дней.
Ликвидация городской прокуратуры Хабаровска может быть связана с изменением подхода к формированию структур в зависимости от численности населения. Официальных комментариев на этот счет пока не поступало.
Сейчас в Хабаровске функционируют районные прокуратуры, которые, вероятно, возьмут на себя часть полномочий ликвидированного органа.