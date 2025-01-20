«Я никуда не ухожу»: Байден выдал очередной перл в последний день президентства

«Я никуда не ухожу. Кроме шуток», — произнёс Байден на христианском собрании темнокожих в Южной Каролине.
Незадолго до этого пожилой демократ также выступил перед журналистами, где его подвела дикция. Несмотря на карточки с подсказками, президент то и дело запинался.
«Я раньше ходил во время помолвки… Я не планировал… Мне нравилось читать биографии, так как я знал, что я буду президентом. Я раньше за-за-за-заикаился», — выдал Байден.
Речь в преддверии вступления в должность толкнул в Вашингтоне и Дональд Трамп. Он пообещал отменить все «глупые» распоряжения Байдена в первый же день на новом посту, а также положить конец «четырёхлетнему периоду упадка».