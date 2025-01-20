Трамп заявил, что аннулирует все глупые указы Байдена

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о своем намерении отменить все «глупые и радикальные» указания администрации своего предшественника Джо Байдена сразу после своей инаугурации. Об этом он сказал на митинге своих сторонников в Вашингтоне накануне инаугурации.
По словам Трампа, он намерен отменить ряд указов Байдена в течение нескольких часов после церемонии.
Кроме того, Трамп выразил намерение завершить конфликт в Украине и приложить усилия для предотвращения третьей мировой войны.
Политик также пообещал сосредоточить усилия на защите границ страны и ее интересов, а не других государств, и «сделать Америку снова великой».
Ранее журнал Time представил на обложке своего нового номера Трампа, изображенного в Овальном кабинете Белого дома. На иллюстрации Трамп за своим столом смахивает в сторону кипу документов, черный стационарный телефон и солнцезащитные очки-авиаторы, которые часто носил уходящий президент Джо Байден.