Трамп заявил, что аннулирует все глупые указы Байдена

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о своем намерении отменить все «глупые и радикальные» указания администрации своего предшественника Джо Байдена сразу после своей инаугурации. Об этом он сказал на митинге своих сторонников в Вашингтоне накануне инаугурации.