Новосибирский депутат Антонов предположил, что конфликт в зоне СВО завершится в 2026 году

«Мы видим, как обещанное им в ходе предвыборной кампании “завершение конфликта за 24 часа” уже превратились в полгода, а там, где полгода, там может быть и год, и даже больше. Причина проста — не устранены фундаментальные противоречия между Западом и Россией. Предлагаемый Западом очередной “Минск” не нужен нам, а предлагаемый Россией мир не нравится коллективному Западу», — заметил Антонов.