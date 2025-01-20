WP: Трамп уволит часть высокопоставленных дипломатов из Госдепа

По данным издания, «десятки дипломатов» уйдут в отставку в полдень 20 января после получения соответствующих указаний от помощников Трампа. Как утверждается, вынужденная отставка коснется, в частности, заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Джона Басса, а также помощника госсекретаря по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетта.
Один из дипломатов, которого попросили уйти в отставку, заявил газете на условиях анонимности, что команда Трампа «отнеслась к этому вопросу профессионально». По его словам, будущая администрация «хочет иметь на месте людей, с которыми она работала раньше». Как отмечает издание, одним из таких претендентов является Лиза Кенна, которая во времена первого президентского срока Трампа занимала должность исполнительного секретаря Госдепа. Как пишет газета, ожидается, что Кенна может занять пост заместителя госсекретаря по политическим вопросам.
Инаугурация Трампа состоится в полдень 20 января. Из-за ожидающегося в Вашингтоне похолодания до 11 градусов ниже нуля по Цельсию Трамп и избранный вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс принесут присягу не перед зданием Конгресса, как планировалось ранее, а — впервые за 40 лет — в его центральном зале, Ротонде, куда сложно вместить более 1 тыс. человек. В Вашингтоне в преддверии церемонии приняты повышенные меры безопасности. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, закрыта для движения автотранспорта. Капитолийский холм оцеплен, допуска туда уже несколько дней для широкой общественности нет.