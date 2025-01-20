Одиннадцать мигрантов поймали в Новосибирске и выдворили из России

Из России выдворили 11 иностранцев, которых поймали в Новосибирске. Они нарушили режим пребывания в стране и иммиграционные правила. Им также назначили штрафы. Детали сообщает пресс-служба Кировского районного суда.
Сообщается, что обвиняли граждан Таджикистана и Узбекистана. Большинство из них уверяли: когда у них заканчивался 90-дневный срок нахождения в России, они уезжали из страны и тут же возвращались — думали, что так можно остаться ещё на такой же срок.
«Несколько иностранных граждан таким образом фактически находились на территории России с 2023 года», — говорится в сообщении пресс-службы суда.
В итоге: 11 мигрантов получили штраф с выдворением, 1 человек — просто штраф, и ещё одно дело направили в полицию для дооформления.