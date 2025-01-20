Одиннадцать мигрантов поймали в Новосибирске и выдворили из России

Сообщается, что обвиняли граждан Таджикистана и Узбекистана. Большинство из них уверяли: когда у них заканчивался 90-дневный срок нахождения в России, они уезжали из страны и тут же возвращались — думали, что так можно остаться ещё на такой же срок.