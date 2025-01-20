Новый законопроект о йододефиците: не повторится ли скандал с «Антиструмином»?

Официальные данные о содержании документа пока отсутствуют, но в описании говорится, что он будет сосредоточен на профилактике заболеваний, вызванных дефицитом йода, среди детей, подростков и женщин репродуктивного возраста. Судя по всему, речь снова идёт о бесплатной раздаче йодсодержащих препаратов.
Уроки прошлого
На первый взгляд, инициатива выглядит правильной и заботящейся о здоровье населения. Однако возникает важный вопрос: что случилось с расследованием предыдущей попытки массовой бесплатной раздачи йодсодержащих препаратов, которая обернулась массовыми отравлениями детей?
Таблетки раздавались без согласия родителей и, когда начались первые случаи госпитализаций, Минздрав попытался замять ситуацию. Чиновники заверяли обеспокоенных родителей, что это якобы симптомы ОРВИ или сезонного гриппа. Однако позже стало известно, что закупки препарата проводились по завышенным ценам, что натолкнуло общественность на мысли о коррупционной составляющей.
Где результаты расследования?
Прошло полтора года с момента инцидента, но до сих пор не опубликованы точные результаты расследования. Кто виновен в случившемся? Были ли наказаны ответственные лица? Кто понес ответственность за угрозу здоровью детей? Расследование, если оно вообще велось, остается закрытым для общественности.
Новый законопроект предполагает улучшение системы профилактики йододефицитных заболеваний. Это, безусловно, важная задача, учитывая высокую распространенность эндемического зоба и других заболеваний, вызванных дефицитом йода, в Узбекистане.
Однако прежде чем внедрять новые программы, депутатам следовало бы задать вопрос: а как избежать повторения прошлых ошибок? Раздача препаратов без должного контроля и согласия родителей, отсутствие прозрачности в закупках и замалчивание последствий — все это подрывает доверие граждан к государственным инициативам.
Что нужно сделать?
1. Провести расследование инцидента с «Антиструмином».
Депутаты обязаны запросить у Минздрава отчет о расследовании этого скандала, а результаты обнародовать.
2. Разработать механизмы прозрачности.
Программы раздачи препаратов должны быть максимально прозрачными, с учетом согласия родителей, точной информации о дозировках и инструкциях по применению.
3. Обеспечить контроль качества.
Препараты, которые раздаются гражданам, должны проходить тщательную проверку на безопасность, соответствие нормам и их дозировка не должна вызывать рисков для здоровья.
4. Усилить просвещение населения.
Вместо того чтобы принуждать людей к участию в программах, нужно больше инвестировать в информирование населения о важности профилактики йододефицита.
Забота о здоровье граждан — это не только право, но и обязанность государства. Но без учета прошлого опыта любое даже самое доброе начинание рискует превратиться в очередной провал. Прежде чем принимать новый закон, депутаты обязаны разобраться с ошибками прошлого и сделать все, чтобы их больше не повторить. Общество ждет ответов — и имеет право их получить.