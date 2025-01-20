Новый законопроект о йододефиците: не повторится ли скандал с «Антиструмином»?

Забота о здоровье граждан — это не только право, но и обязанность государства. Но без учета прошлого опыта любое даже самое доброе начинание рискует превратиться в очередной провал. Прежде чем принимать новый закон, депутаты обязаны разобраться с ошибками прошлого и сделать все, чтобы их больше не повторить. Общество ждет ответов — и имеет право их получить.