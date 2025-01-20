Эксперт: Польша предпримет попытки дестабилизации ситуации на выборах в Беларуси

Военный эксперт Александр Алесин в эфире СТВ заявил, что Польша предпримет попытки дестабилизации ситуации на выборах в Беларуси.
— Просто напрашивается то, что Польша предпримет активные попытки дестабилизировать ситуацию на выборах в Беларуси, — подчеркнул эксперт.
Алесин обратил внимание на то, что сейчас ситуация удобная для проведения всяких внешних провокаций. Цель данных провокаций состоит в том, чтобы посеять в белорусах сомнения, что руководство страны способно контролировать ситуацию, защитить нужды белорусского народа.
Эксперт обратил внимание на то, что в информационном пространстве ожесточенный накат будет именно на молодежь, на тех, кто восприимчив к такой пропаганде, кто постоянно находится в информационном пространстве.
— И сейчас, я думаю, мы увидим это. И кроме того, попытка внешних демонстраций, попытка демонстрации угрозы для того, чтобы посеять неуверенность в наших граждан, — уточнил Александр Алесин.
Он добавил, что создание танковых дивизий на границе с Беларусью, закупка тысяч танков в Корее, освоение Польшей военного бюджета направлены на то, чтобы запугать, посеять неуверенность у соседей через ряд СМИ и блогеров.
— Надо ожидать усиления этих попыток, — заявил военный эксперт.
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