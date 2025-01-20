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Эксперт: Польша предпримет попытки дестабилизации ситуации на выборах в Беларуси

Военный эксперт заявил, что Польша будет предпринимать активные попытки дестабилизации ситуации на выборах в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Военный эксперт Александр Алесин в эфире СТВ заявил, что Польша предпримет попытки дестабилизации ситуации на выборах в Беларуси.

— Просто напрашивается то, что Польша предпримет активные попытки дестабилизировать ситуацию на выборах в Беларуси, — подчеркнул эксперт.

Алесин обратил внимание на то, что сейчас ситуация удобная для проведения всяких внешних провокаций. Цель данных провокаций состоит в том, чтобы посеять в белорусах сомнения, что руководство страны способно контролировать ситуацию, защитить нужды белорусского народа.

Эксперт обратил внимание на то, что в информационном пространстве ожесточенный накат будет именно на молодежь, на тех, кто восприимчив к такой пропаганде, кто постоянно находится в информационном пространстве.

— И сейчас, я думаю, мы увидим это. И кроме того, попытка внешних демонстраций, попытка демонстрации угрозы для того, чтобы посеять неуверенность в наших граждан, — уточнил Александр Алесин.

Он добавил, что создание танковых дивизий на границе с Беларусью, закупка тысяч танков в Корее, освоение Польшей военного бюджета направлены на то, чтобы запугать, посеять неуверенность у соседей через ряд СМИ и блогеров.

— Надо ожидать усиления этих попыток, — заявил военный эксперт.

Ранее Совбез заявил об активизации иностранных спецслужб перед выборами в Беларуси.

Кроме того, Совбез сказал, что экстремисты планируют захватить приграничные районы Беларуси.

Ранее Минобороны заявило об угрозах на границе с Беларусью перед выборами президента.

А еще замкомандующего назвал задачу белорусского СОБР на границе с Украиной.