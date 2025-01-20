«Когда говорят о национальной идее в России, то разные варианты предлагают. Я считаю, что главная национальная идея — это сохранение и развитие русской, российской цивилизации. Сохранять и укреплять — вот это главная задача».
Он отметил, что непонимание этого привело к разрушению страны в начале 20 века и в конце столетия, когда распался Советский Союз, сформированный по-ленински — из республик, имеющих право на самоопределение.
По какому сценарию такие процессы происходят, можно видеть на примере Украины, которую Россия при формировании СССР создала как республику, заметил политик.
При этом УССР наделили не только огромными правами, в том числе на самоопределение, но и огромными новыми территориями, некогда имперскими, но не только исконно русскими, добавил Цеков. Теперь все это определенным образом скажется по окончании СВО, считает он.
По его словам, нынешние события в очередной раз за многовековую историю России-Руси доказывают, что у Украины есть шанс существовать как развитое государство только в одном случае.
«При абсолютно дружеских, нормальных отношениях с Россией», — заключил политик.
Ранее Цеков заявлял, что ярким историческим примером того, как грамотно действовали политики минувших веков на благо русского государства, была Переяславская рада.