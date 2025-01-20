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CNN: Трамп поручил помощникам организовать телефонный разговор с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп поручил помощникам организовать телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным в течение нескольких дней после своей инаугурации, сообщает CNN со ссылкой на источники. По их словам, одной из целей беседы станет обсуждение личной встречи в ближайшие месяцы для попытки «положить конец» военным действиям на Украине.

Источник: РИА "Новости"

Пока неясно, согласована ли конкретная дата разговора. Как заявил один из собеседников канала, Трамп убежден, что «прямое взаимодействие с Путиным — это именно то, что нужно для поиска решения», которое положит конец военному конфликту.

Советник избранного президента США по нацбезопасности Майк Уолц 12 января говорил о ведущейся подготовке встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что работа по организации контактов может начаться только после инаугурации Трампа, которая состоится сегодня, 20 января.

Путин Владимир
Трамп Дональд