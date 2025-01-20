CNN: Трамп поручил помощникам организовать телефонный разговор с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп поручил помощникам организовать телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным в течение нескольких дней после своей инаугурации, сообщает CNN со ссылкой на источники. По их словам, одной из целей беседы станет обсуждение личной встречи в ближайшие месяцы для попытки «положить конец» военным действиям на Украине.