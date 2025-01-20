CNN: Трамп поручил помощникам организовать телефонный разговор с Путиным

Пока неясно, согласована ли конкретная дата разговора. Как заявил один из собеседников канала, Трамп убежден, что «прямое взаимодействие с Путиным — это именно то, что нужно для поиска решения», которое положит конец военному конфликту.
Советник избранного президента США по нацбезопасности Майк Уолц 12 января говорил о ведущейся подготовке встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что работа по организации контактов может начаться только после инаугурации Трампа, которая состоится сегодня, 20 января.