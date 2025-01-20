Прокуратура Владивостока попала под волну оптимизации

Прокуратуру Владивостока и ещё 19 городских прокуратур по всей стране ликвидируют. Соответствующий приказ от 17 января подписал генеральный прокурор России Игорь Краснов. Это решение связано с оптимизацией штатных расписаний, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на RTVI (18+).
При этом, как отметили в прокуратуре Приморского края, решение не повлияет на прокурорское присутствие в регионе — работа на местах останется прежней. Сотрудников направят в районные прокуратуры. Перераспределить высвободившихся работников нужно в течение 10 дней.
Напомним, что на сегодняшний день во Владивостоке функционируют районные прокуратуры для каждого из пяти районов города: Советского, Первореченского, Фрунзенского, Ленинского и Первомайского.
Отметим, что под расформирование также попали прокуратуры в Барнауле, Астрахани, Брянске, Иркутске, Калининграде, Кемерово, Новокузнецке, Кирове, Курске, Оренбурге, Тольятти, Саратове, Ставрополе, Томске, Туле, Тюмени, Хабаровске, Чебоксарах и Ярославле. Всего реорганизация затронет 327 сотрудников.