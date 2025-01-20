Полковник Ходаренок: вооруженные силы США при Трампе учтут опыт СВО

Но с уверенностью можно сказать, что Дональд Трамп не станет подвергать ревизии высказывание министра обороны США Ллойда Дж. Остина на Национальном оборонном форуме имени Рейгана в декабрь 2023 года: «Только одна страна на Земле может обеспечить лидерство, которого требует этот момент. И только одна страна может последовательно обеспечивать мощное сочетание инноваций, изобретательности и идеализма, а также свободных умов, свободного предпринимательства и свободных людей. И это Соединенные Штаты Америки». Вот это заявление лежит во главе угла действий всех американских политиков.