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Что нужно знать о регистрации мопедов в Казахстане

Астана. 20 января. КазТАГ — Что нужно знать о регистрации мопедов в Казахстане, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел.

«С 5 апреля эксплуатация незарегистрированных мопедов, езда без водительских прав будет запрещена. Рекомендуем зарегистрировать мопед и получить права, чтобы избежать нарушений», — отметила старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Арай Толегенкызы.

Для их использования потребуются следующие документы и процедуры:

  • регистрация в полиции;
  • водительское удостоверение категории А1, А или В;
  • технический осмотр;
  • страховка гражданской ответственности.
  • Для регистрации необходимо обратиться в спецЦОН по месту жительства с такими документами:
  • удостоверение личности (можно в электронном виде);
  • технический документ или характеристики мопеда.

Сообщается, что после этого нужно заполнить заявление, пройти осмотр мопеда и оплатить госпошлины.