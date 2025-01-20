Над регионами России ночью сбили 31 беспилотник. Военная операция, день 1062-й

08:03 ⚡️ Средства ПВО сбили 31 украинский БПЛА над российскими регионами ночью, сообщили в Минобороны. В Брянской области уничтожили 14 аппаратов, еще шесть — в Калужской, по три — в Белгородской и Курской областях, по два в Рязанской и Орловской, еще один дрон ВСУ сбили в Татарстане.