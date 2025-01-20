Над регионами России ночью сбили 31 беспилотник. Военная операция, день 1062-й

08:21 Объекты инфраструктуры получили повреждения в подконтрольных Украине районах Запорожской области, сообщил назначенный украинскими властями глава региональной администрации Иван Федоров.
08:18 Пострадавших и разрушений в результате ночных атак БПЛА в Брянской области нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью уничтожены четыре ракеты HIMARS и 14 БПЛА самолетного типа», — уточнил он.
08:13 Школы и детские сады в Казани работают в штатном режиме после сообщений о попытке атаки БПЛА на город.
08:11.
08:10 Украинские БПЛА пытались атаковать промышленные предприятия в Казани, сообщили в пресс-службе главы Татарстана.
«Был принят комплекс мер по защите. В результате все БПЛА обезврежены. Жертв и разрушений нет. Экстренные службы на месте продолжают работу по ликвидации последствий», — добавили там.
08:08 ❗️ Пожар случился на территории предприятия в Калуге после падения обломков БПЛА, сообщил губернатор Владислав Шапша.
«Возникшее незначительное возгорание оперативно ликвидировано силами спасательных служб. По предварительным данным пострадавших и разрушений нет», — уточнил он.
08:07 Мэрия Казани призвала жителей не публиковать в Сети видео полета беспилотников.
«И ни в коем случае не публиковать видео срабатывания ПВО. Это раскрывает места их размещения, помогает корректировать полеты и угрожает вашей же безопасности», — добавили в городской администрации.
08:06 Росавиация сообщила о введении временных ограничений на работу аэропорта в Ижевске.
08:05 Несколько взрывов прогремели в Казани, сообщил Telegram-канал SHOT. По его информации, средства ПВО отработали по беспилотникам, пытавшемся атаковать один из городских заводов.
08:03 ⚡️ Средства ПВО сбили 31 украинский БПЛА над российскими регионами ночью, сообщили в Минобороны. В Брянской области уничтожили 14 аппаратов, еще шесть — в Калужской, по три — в Белгородской и Курской областях, по два в Рязанской и Орловской, еще один дрон ВСУ сбили в Татарстане.
08:02 В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения на прием и отправку авиарейсов.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропорта Казань (код ИКАО: UWKD) Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены также в аэропорту Нижнекамск (Бегишево; код ИКАО: UWKЕ)», — сообщили в Росавиации.
08:01 Избранный президент США Дональд Трамп выступил на митинге перед инаугурацией. Республиканец пообещал положить конец конфликту на Украине, прекратить хаос на Ближнем Востоке и предотвратить начало третьей мировой войны.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1062-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.