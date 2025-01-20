«Праздники закончились»: в мэрии Челябинска велели коммунальщикам готовиться к морозам

В Челябинске коммунальные службы готовятся к морозам.
— На этой неделе ожидается похолодание ниже −20 градусов. Проведем совещания с коммунальными организациями по готовности к понижению температуры, — сообщил на совещании в администрации Челябинска вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.
— Большинство проблем складывается на внутридомовых сетях, — обратился к подчиненным мэр Челябинска Алексей Лошкин. — Держите ситуацию на контроле. Вовлекайте управляющие компании в работу. Праздники закончились — входим в текущий оперативный режим.