В США указали на риск превращения Украины во «Вьетнам Трампа»

«Если мы не будем осторожны, это превратится во “Вьетнам” Трампа. Именно это произошло с Ричардом Никсоном. В итоге он стал “хозяином” этой войны, и она стала его войной, а не войной [его предшественника] Линдона Джонсона», — почеркнул Бэннон.