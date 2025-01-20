В Башкирии «путинские» выплаты к юбилею Победы получат более 6 тысяч ветеранов.

Об этом сообщили в региональном минтруда. Отмечается, что единовременное денежное поощрение ветеранам выплатят в апреле-мае 2025 года. Также в честь 80-летия Великой Победы их наградят юбилейной медалью. На медали изображен солдат, устанавливающий Знамя Победы на здание Рейхстага.
«В Башкортостане сейчас проживают 120 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 44 несовершеннолетних в период Великой Отечественной войны узника концлагерей и более шести тысяч тружеников тыла. Это те люди, которые своим мужеством, отвагой, преданностью Отечеству вдохновляют наших бойцов сегодня. Ветераны станут, как подчеркнул глава государства, главными участниками предстоящего праздника — 80-й годовщины Великой Победы», — рассказала министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана Ленара Иванова.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны 1941−1945 годов или их вдовам по случаю 80-й годовщины Победы. Юбилейные 80 тысяч рублей получат инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны, также вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в Великой Отечественной войне, на войнах с Финляндией, Японией или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны.
Такую же сумму выплатят узникам концлагерей, гетто и других подобных мест, бывших на тот момент несовершеннолетними.
В указе, опубликованном на портале правовых актов страны, уточняется, что узникам концлагерей, гетто и тюрем, которым уже было больше 18 лет, а также ветеранам Великой Отечественной войны, проработавшим «в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР»; лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период войны выплатят по 55 тысяч рублей.