В Башкирии «путинские» выплаты к юбилею Победы получат более 6 тысяч ветеранов.

В указе, опубликованном на портале правовых актов страны, уточняется, что узникам концлагерей, гетто и тюрем, которым уже было больше 18 лет, а также ветеранам Великой Отечественной войны, проработавшим «в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР»; лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период войны выплатят по 55 тысяч рублей.