Главные новости 20 января 2025 года

Палестинское движение ХАМАС отпустило три израильских заложницы. Девушкам вручили сумки с «подарками и сувенирами». Освобожденные уже получили медицинскую помощь и встретились с родными. Израиль освободил первую партию заключенных из Палестины, в которую вошли 90 человек, в том числе девять подростков.