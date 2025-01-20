Главные новости 20 января 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 20 января 2025 года.
CNN: Трамп поручил организовать телефонный разговор с Путиным
Избранный президент США Дональд Трамп распорядился организовать телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие несколько дней после своего официального вступления в должность. По данным СМИ, одной из тем разговора станет проведение личной встречи для обсуждения вопроса урегулирования украинского конфликта.
Украинские БПЛА ночью атаковали семь регионов РФ
По данным Минобороны РФ, в ночь на 20 января средства ПВО нейтрализовали 31 беспилотный летательный аппарат над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Рязанской, Орловской областями и Татарстаном. В Калуге обломки дрона стали причиной возгорания на предприятии. В Казани временно ограничили работу аэропорта.
Трамп пообещал отменить «глупые распоряжения» Байдена
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что сразу после своей инаугурации 20 января отменит «все глупые распоряжения Байдена». Также американский лидер пообещал перекрыть вход нелегалов в США через границу с Мексикой и снять ограничения на добычу нефти в стране.
Израиль и ХАМАС начали обмен заложниками
Палестинское движение ХАМАС отпустило три израильских заложницы. Девушкам вручили сумки с «подарками и сувенирами». Освобожденные уже получили медицинскую помощь и встретились с родными. Израиль освободил первую партию заключенных из Палестины, в которую вошли 90 человек, в том числе девять подростков.