Смогли изменить ход истории: крымчан поздравили с Днем республики

«Сегодня День Республики Крым. Историческая, без всякого преувеличения, дата. Прежде всего, потому что референдум о государственном и правовом статусе Крыма, состоявшийся 20 января 1991 года, стал первым шагом на пути к референдуму 16 марта 2014 года, на пути домой», — написал Аксенов в своем Telegram-канале в понедельник.
По мнению политики, это свидетельствует о «неизменности цивилизационного выбора народов Крыма, которые всегда выступали за единство Русского мира и против узколобого хуторского национализма», крымчане всегда были против культа предательства, возведенного в ранг государственной политики.
Поздравляя крымчан с праздником, Аксенов отметил, что в истории исключены случайности, «все в ней взаимосвязано». Так, в 1921 году Крым впервые стал автономным, семьдесят лет спустя крымчане проголосовали за восстановление этого статуса в составе обновленного СССР, напомнил он, отметив, что именно это сыграло важную роль в сохранении мира и согласия в многонациональном регионе.
«Крымчане ответили разрушителям страны и разжигателям ненависти мирным и организованным сопротивлением. Впоследствии статус автономии, даже урезанной Киевом, помогал нам противостоять насильственной украинизации, бороться с попытками пересмотра истории, укреплять наши связи с Россией», — напомнил Аксенов.
Более того, автономный статус «позволил подготовить почву для Крымской весны и воссоединения с Россией с правовой безупречностью».
«Объединившись на основе общих целей и ценностей, крымчане смогли изменить ход истории, заложить основы нового будущего. И это один из главных смыслов сегодняшней даты», — резюмировал Аксенов.
20 января в Крыму отмечают День республики. Праздник был установлен в 2009 году, после воссоединения Крыма с Россией власти региона внесли эту дату в закон РК «О праздниках и памятных датах в Республике Крым». История этого дня связана с состоявшимся в январе 1991 года Всекрымским референдумом, на котором большинство крымчан высказались за автономию полуострова.