Смогли изменить ход истории: крымчан поздравили с Днем республики

Поздравляя крымчан с праздником, Аксенов отметил, что в истории исключены случайности, «все в ней взаимосвязано». Так, в 1921 году Крым впервые стал автономным, семьдесят лет спустя крымчане проголосовали за восстановление этого статуса в составе обновленного СССР, напомнил он, отметив, что именно это сыграло важную роль в сохранении мира и согласия в многонациональном регионе.