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Электоральная кампания в Беларуси близится к завершению

Уже на этой неделе белорусы будут выбирать Главу государства. Досрочное голосование стартует завтра.

Источник: ОНТ

Избирательные участки, комиссии и наблюдатели готовы обеспечить корректный ход процесса. Общественные объединения также будут наблюдать за выборами. Центризбирком проводит дополнительное информирование.

Актуальные данные об участках — номера и адреса размещают у входов жилых домов. Только в Минске — 32 тыс. листовок. Также на них — время работы и телефон для связи. Это возможность проверить данные о себе в списке избирателей или записаться на досрочное голосование. Завтра начнёт работать Центр общественного наблюдения за выборами. Он обеспечит связь с каждым участком. Информация о ходе досрочного голосования будет поступать в реальном времени. Будет и «горячая линия», на которую свое мнение или замечания сможет сообщить каждый. Напомним, агитация продолжается, борьбу за высший государственный пост ведут 5 кандидатов.

Основной день выборов — 26 января.