Электоральная кампания в Беларуси близится к завершению

Актуальные данные об участках — номера и адреса размещают у входов жилых домов. Только в Минске — 32 тыс. листовок. Также на них — время работы и телефон для связи. Это возможность проверить данные о себе в списке избирателей или записаться на досрочное голосование. Завтра начнёт работать Центр общественного наблюдения за выборами. Он обеспечит связь с каждым участком. Информация о ходе досрочного голосования будет поступать в реальном времени. Будет и «горячая линия», на которую свое мнение или замечания сможет сообщить каждый. Напомним, агитация продолжается, борьбу за высший государственный пост ведут 5 кандидатов.