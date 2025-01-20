АСТАНА, 20 янв— Sputnik. В Казахстане изменились правила финансирования политических партий, ЦИК внес изменения.
Раньше размер бюджетных средств определялся с учетом 3% от минимального размера заработной платы за каждый голос избирателя.
С 17 января 2025 года центральная избирательная комиссия будет исходить из расчета 0,65 МРП за каждый голос.
Основанием для изменений послужило поручение Токаева правительству. Властям необходимо изменить законы, которые предусматривают использование минимальной заработной платы в качестве расчетного показателя в социальной, медицинской, налоговой и других сферах.
При использовании в качестве расчетной единицы МРП, объем финансирования политических партий ежегодного будет расти с учетом ежегодного роста минимального расчетного показателя на уровень инфляции.