Санду подала в суд на гражданку Молдавии из-за деда

Речь идет об иске против гражданки Анны Михалаке. В октябре она опубликовала пост в социальной сети о том, что дед президента Молдавии Михаил Санду был доносчиком и сжег все иконы в сельской церкви. Женщина написала, что у Майи Санду «в венах течет та же кровь плохого человека».