Школьники и студенты в Приднестровье приступили к занятиям, но дистанционно

ТИРАСПОЛЬ, 20 янв — Sputnik. Приднестровские школьники вернулись к занятиям, однако в связи с продолжающимся в регионе энергокризисом уроки планируются в асинхронном дистанционном формате, то есть в удобное для учителей и учеников время.
Так, педагоги будут отправлять задания и учебные материалы через образовательные платформы, а обратную связь получать через «Электронный журнал», персональную электронную почту учителей и мессенджеры.
Также дистанционно начали занятия высшие учебные заведения, колледжи и техникумы Приднестровья. Их обучение будет также проходить через личную электронную почту преподавателей и мессенджеры.
Как ранее отметил лидер Приднестровья Вадим Красносельский, каникулы были продлены в надежде на преодоление энергокризиса. Однако действия Кишинева этому помешали.
«Мы вынуждены готовить учебные учреждения к новой форме учебного процесса — асинхронному дистанционному формату, чтобы ученики и преподаватели не мерзли в остывших классах и аудиториях и при этом могли контактировать в условиях веерного отключения электроснабжения. И все потому что газовый поток перекрывает политическая антигуманная молдавская заслонка», — заявил Красносельский.
Напомним, на пресс-конференции по итогам визита в Москву Красносельский заявил, что поставки российского газа в регион могут быть возобновлены. Позже на встрече с главой миссии ОБСЕ в Молдове Келли Кайдерлинг он попросил проследить за тем, чтобы Кишинев исполнил свое обещание не препятствовать возобновлению поставок российского газа в регион. Премьер-министр Молдовы Дорин Речан назвал возобновление поставок Россией природного газа в Приднестровье «провокацией» и заявил, что это «план Кремля» по дестабилизации, который «будет способствовать наращиванию военной силы в регионе», и эта сила «будет использоваться против Украины и даже против Румынии».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Москва готова помочь Приднестровью с газоснабжением, но для этого нужны и действия Кишинева.
В ходе визита в Тирасполь 17 января посол России в Молдове Олег Озеров выразил надежду, что Кишинев не будет мешать поставкам газа в Приднестровье. В тот же день Вадим Красносельский обратился к Майе Санду с просьбой о содействии Кишинева поставкам газа на левый берег Днестра. Он отметил, что в Приднестровье наблюдают «яростное сопротивление со стороны должностных лиц Республики Молдова, которые делают все, чтобы поставка жизненно важного энергоресурса не была воплощена». Целью этих действий он назвал желание чиновников «еще более усугубить существующий кризис».
Однако в воскресенье, вопреки своим недавним заявлениям о том, что Кишинев не будет препятствовать поставкам газа в Приднестровье в контексте визита лидера региона Вадима Красносельского в Москву, Санду фактически отказалась от предложений «Газпрома» по поставкам газа в Приднестровье. Заявление прозвучало в видеоинтервью. Санду сказала, что избранный российской стороной способ поставки голубого топлива на левый берег Днестра «нарушает международные санкции» и что «есть гораздо более простое, законное решение, и это не нарушает режим санкций. Это “Молдовагаз”.
На территории Приднестровья с 11 декабря действует режим ЧС в энергетике, он продлится до 8 февраля. На сегодняшний день промышленные предприятия региона приостановили работу из-за энергетического кризиса, вызванного прекращением поставок российского газа. Исключение составили только организации, которые занимаются производством продовольствия, то есть обеспечивают продовольственную безопасность Приднестровья.