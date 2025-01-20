Указы Байдена, Украина, мигранты: три обещания Трампа перед инаугурацией

Отменить указы своего предшественника Джо Байдена
Трамп заявил, что как только вступит в должность, то первым делом аннулирует ряд документов прежней администрации Белого дома. Речь идет о почти 100 указах Джо Байдена, которые избранный президент назвал «глупыми и радикальными». Ранее старший экономический советник в избирательном штабе Трампа Стивен Мур анонсировал отмену документов, касающихся энергетики, в том числе запрета на добычу энергоносителей, разработку новых нефтегазовых месторождений, использования электромобилей, ужесточения экологических норм, сообщает ТАСС.
Сосредоточиться на защите границ США
Трамп заявил о необходимости повышения уровня обороноспособности страны и охраны безопасности граждан.
«После того, как мы годами укрепляли другие страны, защищали границы и территории других государств, мы, наконец, будем укреплять нашу страну, оборонять наши границы и защищать наших граждан», — цитирует речь Трампа перед сторонниками ТАСС.
«Я отдам приказ нашим военным начать строительство великого противоракетного щита “Железный купол”, который полностью будет производиться в США», — сказал Трамп (цитата по ТАСС).
Для защиты границ страны и ее граждан новый американский лидер также намерен перекрыть поток нелегальных мигрантов на границе с Мексикой. Причем поставить надежный заслон нелегалам избранный президент пообещал уже к вечеру понедельника, а позже начать массовую депортацию иностранцев без гражданства, более масштабную чем при президенте Дуайте Эйзенхауэре, передает «РИА Новости».
Завершить конфликт на Украине и Ближнем Востоке
Трамп в очередной раз заявил, что планирует урегулировать конфликт на Украине, остановить «хаос» на Ближнем Востоке и устранить предпосылки к возникновению третьей мировой войны. Сроков завершения вооруженных противостояний в «горячих точках» американский лидер не назвал, сообщает «Коммерсантъ». Ранее избранный президент заявлял о том, что сможет прекратить конфликт на Украине в течение суток.
Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января. Присягу новый американский лидер произнесет в центральном здании Конгресса.