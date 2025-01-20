Указы Байдена, Украина, мигранты: три обещания Трампа перед инаугурацией

Для защиты границ страны и ее граждан новый американский лидер также намерен перекрыть поток нелегальных мигрантов на границе с Мексикой. Причем поставить надежный заслон нелегалам избранный президент пообещал уже к вечеру понедельника, а позже начать массовую депортацию иностранцев без гражданства, более масштабную чем при президенте Дуайте Эйзенхауэре, передает «РИА Новости».